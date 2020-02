La “Domenica in” speciale da Sanremo

09 Febbraio 2020 | 11:52 di Lorenzo Di Palma

La 22° puntata di Domenica in - in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo domenica 9 febbraio dalle 14 su Rai1 - sarà una lunga domenica in cui riascoltare, come da tradizione, le 24 canzoni della 70° edizione del Festival di Sanremo direttamente dai protagonisti. E con Mara Venier, tra una canzone e l’altra, interverranno opinionisti e giornalisti che avranno modo di fare alcune domande direttamente ai cantanti del Festival.

Tra gli ospiti: il gruppo musicale cubano de i Gente de Zona e Wilma De Angelis, che compirà 90 anni il prossimo 8 aprile, sarà ospite di Domenica in in quello stesso Teatro Ariston dal quale manca dal 1963, pur avendo al suo attivo 9 Festival di Sanremo. Wilma De Angelis si esibirà cantando un medley dei suoi successi con alcuni dei brani che l’hanno resa famosa come Nessuno e Patatina.

La puntata si concluderà con l’esibizione di Diodato vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo.