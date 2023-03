La Ferrari riparte dal Bahrain

Domenica 5 marzo si apre su Sky Sport la nuova stagione del mondiale di Formula 1 Antonio de Felice







Iniziate a prendere posto davanti al televisore perché manca poco al via del nuovo Campionato mondiale di Formula 1. Domenica 5 marzo alle 16 si disputa infatti il Gran Premio del Bahrain, primo dei ben 23 appuntamenti per un’edizione che sarà la più lunga di sempre. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno (serve essere abbonati al pacchetto “Sport”, da 24,90 euro al mese) e in streaming su Now (pass “Sport”, 14,99 al mese), mentre su Tv8 andrà in chiaro e in differita alle 20 (inizio della gara alle 21.30).

Questa doppia programmazione tra reti pay e gratuite varrà per l’intera stagione a eccezione di cinque gare: quelle italiane di Imola e Monza, Montmelò (Spagna), Mogyoród (Ungheria) e Città del Messico (Messico), che potremo vedere in diretta simultanea sia sui canali Sky che in chiaro su Tv8. I pronostici danno ancora per favorito Max Verstappen, campione del mondo in carica sulla Red Bull che, dopo i titoli conquistati nelle ultime due stagioni, punta al terzo alloro consecutivo. Sulla carta i due team che hanno le maggiori possibilità di rovinargli la festa sono Ferrari e Mercedes.

A Maranello vogliono far dimenticare i guai di affidabilità meccanica, gli errori nelle strategie di gara impartite dal muretto box e quelli degli stessi piloti. Il vicecampione del mondo Charles Leclerc, che abbiamo visto alla serata finale del Festival di Sanremo, è molto carico, come il suo compagno di squadra Carlos Sainz. I due piloti quest’anno possono contare anche sul nuovo responsabile della scuderia Frédéric Vasseur che ha sostituito Mattia Binotto.

In casa Mercedes, invece, vogliono regalare l’ottavo titolo iridato a Lewis Hamilton. Il pilota inglese dovrà però vedersela con il sempre più competitivo compagno di squadra George Russell. E chissà che eventuali e imprevedibili lotte interne fra i piloti del Cavallino, o tra quelli della scuderia tedesca, non rischino alla fine di favorire proprio Verstappen.

Comunque, per i milioni di tifosi della Rossa, in Italia e nel resto del mondo, c’è tanta fame di vittoria visto che l’ultimo Mondiale piloti la Ferrari lo ha conquistato nel lontano 2007 con Kimi Raikkonen e speriamo che questa stagione possa mettere fine a un digiuno che dura da troppo tempo.