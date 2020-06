La Festa della Musica sulle reti Rai

21 Giugno 2020 | 01:15 di Lorenzo Di Palma

Dal 1982, il 21 giugno, in coincidenza con il solstizio d’estate, si celebra la Festa della Musica, che, nel Vecchio Continente prende anche il nome di Giornata Europea della Musica. La Rai dedica, a questa giornata, varie iniziative editoriali a soprattutto un palinsesto praticamente monotematico, domenica 21, Rai5 che comincerà alle 6 del mattino per finire ventiquattro ore dopo, tutte dedicate alla musica.

Ma la Giornata vie celebrata anche su Rai1, all’interno di Uno Mattina in Famiglia, che sarà scandito da rintocchi preziosi come la Cavalleria rusticana di Mascagni andata in scena nel 2019 ai Sassi di Matera, con i complessi del Teatro San Carlo diretti da Juraj Valcuha alle 6.50 e la Tosca di Puccini registrata nel 2000 all'Opera di Roma, con la regia di Zeffirelli, la direzione di Placido Domingo e Luciano Pavarotti nel ruolo di Cavaradossi, alle 10.

Alle 11.30, su Rai3, spazio alla musica anche all’interno di TGR RegioneEuropa, mentre, di nuovo su Rai5, la maratona continuerà con il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con il Requiem di Verdi interpretato dai complessi artistici del San Carlo diretti da Juraj Valcuha, alle 12 e una puntata speciale di Save the date con la partecipazione di Paolo Fresu, alle 13.25.

L'opera di Marco Tutino La Ciociara, tratta dal capolavoro di Alberto Moravia, andata in scena al Lirico di Cagliari nel 2017 con la regia di Francesca Zambello, aprirà la programmazione del pomeriggio, alle 14, con, a seguire, il Don Giovanni di Mozart diretto da Riccardo Muti e firmato da Giorgio Strehler, andato in scena alla Scala nel 1987, alle 16.30.

La giornata dedicata alla musica riguarda anche i telespettatori più piccoli. Alle 16.25, infatti, andranno in onda su Rai Yoyo i primi cinque episodi di One Love, serie animata creata da Andrea Zingoni per i bambini di età prescolare. Mentre alle 16.50 sarà la volta di Pipì Pupù e Rosmarina - Il flauto magico, con la voce narrante di Giancarlo Giannini, uno speciale animato con i personaggi della popolare serie tv di Rai Yoyo, scritta da Enzo d’Alò insieme a Vincenzo Cerami

Anche Rai Movie, modificherà il proprio palinsesto per la Giornata Europea della Musica, con, alle 17.35, L'ottava nota - Boychoir, film di François Girard con Dustin Hoffman, Josh Lucas, Kathy Bates e Debra Winger.

Tornando a Rai5, in prima serata, andrà invece in onda un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai registrato nel 2019 con il grande soprano Anna Caterina Antonacci e diretto da Edward Gardner