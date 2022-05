La finale di Champions league Liverpool – Real Madrid su Sky e Canale 5

Chissà se la “coppa dalle grandi orecchie” (come viene chiamata per le sue generose maniglie), quella della Champions League, resterà un altro anno in Inghilterra o farà le valigie per trasferirsi in Spagna. Lo scopriremo sabato 28 maggio quando allo Stade de France di Parigi si affronteranno Liverpool e Real Madrid per l’attesa finale del più importante e prestigioso torneo calcistico europeo (diretta su Sky Sport e Canale 5 alle ore 21).

Lo spettacolo è garantito perché in campo ci sono due tra i più blasonati club continentali. I “reds” inglesi, che hanno in Mohamed Salah il loro giocatore di punta, vogliono portare a casa il 7° sigillo mentre i “merengues” spagnoli, che schierano il bomber Karim Benzema, puntano al 14° e sono quelli che ne hanno vinti di più in assoluto. Sfida aperta anche in panchina: sia Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, che Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, sono alla quarta finale di Champions, ma l’italiano ne ha già vinte tre da coach (una il tedesco) e il poker sarebbe un record assoluto.