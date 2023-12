La Giornata internazionale della disabilità sulla Rai

Un palinsesto dedicato per sensibilizzare sul mondo delle persone disabili, i loro sogni, i loro problemi Lorenzo Di Palma







Ogni anno dal 1992, il 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale per le persone disabili e i loro diritti, indetta dalle Nazioni Unite. E la Rai propone un palinsesto dedicato, a cominciare dalla puntata speciale de "Il giorno e la storia", in onda su Rai Storia.

Si continua su Rai1, sempre nella mattinata di domenica 3, con "Uno Mattina in famiglia" e poi con "A Sua Immagine". Su Rai3, invece, alle 10.15, andrà in onda la consueta puntata di "O Anche No" il programma di Paola Severini Melograni dedicato al mondo dei diversamente abili e ai loro problemi. Del tema si parlerà anche in "Timeline" alle 10.45.

Si prosegue nel pomeriggio domenicale su Rai2 nell'ambito delle sue consuete trasmissioni sportive, a partire dal Tg Sport per continuare con "90° minuto". Mentre nel corso de "La Domenica Sportiva", ci sarà l’annuncio che Rai2 sarà rete olimpica e paraolimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Anche le testate d’informazione regionale e nazionale domenica 3 dicembre proporranno servizi e approfondimenti sul tema e Rai Radio coprirà con l’evento diversi servizi nei GR.

Lunedì 4 dicembre alle 10.35 dei problemi clinici e medici legati alla disabilità e alla mancanza di inclusione delle persone diversamente abili si parlerà nella trasmissione “Elisir” su Rai3, e martedì 5 dicembre la trasmissione “Geo” condotta da Sveva Sagramola ospiterà l’allenatore e un giocatore dell’unica scuola di calcio italiana per non vedenti.

Ricchissima la programmazione di RaiPlay, che per l’occasione pubblicherà dal 3 dicembre una serie dal titolo “Il Bene che opera”, realizzata in collaborazione con l’Opera della Provvidenza S. Antonio da Padova, Sulla piattaforma RaiPlay saranno inoltre pubblicati numerosi documentari dedicati al tema come “Tiro libero. Basketball World Cup”; “Il figlio di Tarzan”; “I limiti non esistono”; o “Crazy for football”.