«La mia passione» riparte con Bruno Vespa

22 Dicembre 2019 | 15:38 di Lorenzo Di Palma

Torna su Rai3 da domenica 22 dicembre alle 20.30, La mia passione, il programma condotto da Marco Marra in cui i protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana si raccontano al grande pubblico. La nuova edizione propone quattro puntate in cui gli ospiti ripercorrono la loro vita professionale e personale attraverso aneddoti e curiosità inedite.

Si parte con Bruno Vespa, mentre protagonisti degli altri tre appuntamenti sono Ron, Alba Parietti e Roby Facchinetti.

Come di consueto, i ritratti sono arricchiti da immagini di repertorio accuratamente selezionate e commentate dagli stessi ospiti. Non mancheranno le preziose ed esclusive esibizioni live. In ogni puntata de La mia passione emergono luci, ombre e lati nascosti dei protagonisti che si rivelano a Marco Marra in un’atmosfera intima e confidenziale.