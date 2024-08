“La Notte dei Serpenti” in prima serata su Rai2

Il concerto con Al Bano, Umberto Tozzi, Filippo Graziani, Colapesce Dimartino, Noemi e tanti altri artisti, presentato da Andrea Delogu Andrea Delogu alla presentazione dei Palinsesti Rai Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







La seconda edizione de "La Notte dei Serpenti", il concertone ideato dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, dopo aver registrato 20mila spettatori nello Stadio del Mare di Pescara lo scorso 20 luglio, sarà trasmesso in prima serata su Rai2 venerdì 23 agosto, con la conduzione di Andrea Delogu e su Rai Radio1, che trasmetterà l'evento con il commento di Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Il palco dello Stadio del Mare ha visto esibirsi alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, che hanno rivisitato i canti popolari abruzzesi in chiave moderna. Tra gli ospiti, Al Bano ha aperto la serata con "Nel sole", seguito da un omaggio a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo; Noemi, con la sua "Sono solo parole", e Umberto Tozzi, che ha reinterpretato "Ti amo" in dialetto abruzzese, hanno fatto cantare e ballare il pubblico.

Altri ospiti de "La Notte dei Serpenti" sono stati: Colapesce Dimartino che si sono affidati al Maestro Enrico Melozzi prima per trasformare la loro hit “Musica Leggerissima” nella versione in abruzzese “Canzone Spensierate” e poi per prestare le loro voci al canto abruzzese “Tutte le funtanelle”. E amcora i Coma_Cose che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di Pescara con le loro hit “Malavita” e “Fiamme negli occhi”. Mentre un altro emozionante momento è stato l’omaggio fatto a Franco Battiato da Giovanni Caccamo che, accompagnato dalla coreografia realizzata dal corpo di ballo, ha interpretato “La cura”. Il giovane cantautore siciliano ha poi celebrato la musica abruzzese intonando il canto popolare “Maremaje”.

Il concertone non è stato solo un evento musicale, ma un viaggio nel tempo e nelle tradizioni abruzzesi, con l'obiettivo di «poppizzare il dialetto e dialettizzare il pop», come affermato dal Maestro Melozzi. La serata si è conclusa con la coinvolgente "Vola vola", un vero e proprio inno alla cultura abruzzese.