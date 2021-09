“La notte della Taranta”: il concerto finale su Rai1

Sarà proposto sabato 4 settembre alle 23.40 per la prima volta su Rai1, il concerto finale di La Notte della Taranta, il più grande Festival d'Italia e una delle più significative manifestazioni della cultura popolare in Europa.

Organizzato e realizzato dalla “Fondazione La Notte Della Taranta”, l’evento, capace di coinvolgere oltre centocinquantamila spettatori, si svolge da sempre in Salento, precisamente nel comune di Melpignano, nella spianata dell’ex Convento degli Agostiniani ed è dedicato nello specifico alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica.

Il concerto quest’anno si caratterizzerà per la presenza di due “Maestri Concertatori”, Enrico Melozzi e Madame, che reinterpreteranno i classici della tradizione musicale locale, avvalendosi di un gruppo di circa trenta tra i migliori musicisti del Salento, “l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta” assieme a ospiti eccezionali della scena nazionale quali Al Bano, che sarà anche il narratore della serata, e Il Volo.

Il concerto, a partire dalle 23.30 andrà in onda in contemporanea anche su Rai Radio1. Al microfono, Gianmaurizio Foderaro, per introdurre e commentare la musica nel grande concerto che si è tenuto il 28 agosto a Melpignano e che ha chiuso la 24° edizione della manifestazione.