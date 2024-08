“La Notte della Taranta” in diretta su Rai3

Il Concertone, live anche su Rai Radio 2, presentato da Ema Stokholma La notte della Taranta Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È “Generazione Taranta”, il tema della 27° edizione de "La Notte della Taranta", in programma sabato 24 agosto a Melpignano (Lecce) e in diretta su Rai3 e Rai Radio2 a partire dalle 21.20 con la conduzione di Ema Stokholma.

Saranno perciò coinvolti, nelle tre ore di musica popolare dove il ritmo della pizzica incontra le sonorità pop, urban, trap con citazioni da Morricone a Piazzolla, come previsto dal maestro concertatore di quest’anno che è Shablo, tanti giovani artisti come Angelina Mango, Gaia, Geolier e Ste, che si daranno il cambio sul palco nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani.

Dei trenta brani previsti in scaletta, ce ne saranno alcuni in arbereshe come “Lule Lule” che renderà omaggio a Giovanna Marini, ricercatrice della tradizione musicale popolare italiana. «So già che sarà un rito collettivo» ha detto Angelina Mango, che oltre a cantare “La noia”, interpreterà “Su Picculina”, alla presentazione del “Concertone”.