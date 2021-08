La nuova stagione di Sky Sport con Antonio Conte e Melissa Satta

Tutti i programmi e gli eventi dei 10 canali sportivi della piattaforma satellitare Redazione Sorrisi







Sky ha presentato la nuova stagione dei 10 canali Sky Sport che avrà oltre 8 mila 300 ore di diretta. Sky Sport vede anche nuovi volti: Antonio Conte, special guest negli studi della Champions League e di calcio internazionale per la stagione 2021/2022 e Melissa Satta, nuovo volto di “Sky Calcio Club” la domenica sera con Fabio Caressa, e conduttrice di “Goal Deejay”, programma che chiuderà la tre giorni di coppe europee.

Dal 31 agosto debutta il nuovo studio panoramico multisport di Sky Sport 24 con tutte le news e gli approfondimenti, una finestra su tutti gli eventi live con la novità del nuovo contenitore del weekend “La casa dello sport”, una sorta di Diretta Sport, una rassegna di tutti gli eventi in corso e di tutte le notizie di giornata, con l’alternarsi di collegamenti e ospiti per raccontare la programmazione di sport in tv, in studio con Fabio Tavelli (sabato) e Mario Giunta (domenica).

Grande novità di quest’anno è la nascita di Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul canale 213 per i clienti Sky Q via satellite.

Nella stagione 2021/2022 Sky Sport schiera una formazione di talent formata da Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.

Gli studi di Champions League saranno condotti da Anna Billò, con Mario Giunta che curerà gli spazi news, mentre quelli di Europa League saranno condotti da Leo Di Bello, con Margherita Cirillo. Tra i volti nuovi della stagione di Sky, Melissa Satta sarà presenza fissa a “Sky Calcio Club”, confermato la domenica sera con Fabio Caressa e il suo prestigioso parterre di ospiti, tra cui Beppe Bergomi.

Gli studi del sabato sera, “Sky Calcio l’Originale”,sono condotti da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Billy Costacurta e il “ritorno” di Anne Laure Bonnet, che porta la sua competenza nel calcio internazionale e condurrà anche una nuova rubrica, “Mondogol”, in onda tutti i lunedì e dedicata proprio ai campionati esteri di Sky.

Due novità alla conduzione degli studi di Serie A: Giorgia Cenni per gli approfondimenti del match delle 12.30 della domenica (con Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi), Federica Masolin per guidare il pubblico di Sky nel posticipo del lunedì sera.

I pre e post gara del Campionato di Serie B sono curati da Marina Presello, mentre per gli studi del calcio internazionale c’è Federica Lodi.

Oltre il calcio, ci sono anche tutti gli altri sport. A partire dai motori, con le gare dei Mondiali di Formula 1, MotoGP e Superbike in programma su Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP. Senza dimenticare tutti gli altri campionati motoristici (F2, F3, Formula E, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup, DTM, Moto2, Moto3, MotoE, CIV e CEV, BMW M2 CS Racing Cup Italy) e il ritorno su Sky dell’Indycar Series, a partire dalla stagione 2022.

Su Sky Sport Tennis, il canale dedicato al tennis e al padel, i grandi appuntamenticon gli ATP Masters 1000, Wimbledon e le prossime Nitto ATP Finals di Torino (14-21 novembre), che saranno seguite con una copertura straordinaria live da Torino, oltre a una selezione di tornei ATP 500, ATP 250, alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals di Milano(9-13 novembre) e alla ATP Cup del prossimo gennaio, trasmessi grazie alla partnership con SuperTennis, visibile in HD per i clienti Sky al canale 212. Continua anche il World Padel Tour 2021 con sei tornei Open tra cui spicca il Sardegna Open (6-12 settembre), i Masters di Barcellona (13-19 settembre) e Buenos Aires (22-28 novembre), fino alla conclusione con il Madrid Master Final (16-19 dicembre). Va ricordato che gli abbonati Sky potranno seguire su Eurosport anche gli US Open di tennis che iniziano il 30 agosto.

In attesa che su Sky Sport NBA riparta la stagione della pallacanestro americana (dal 19 ottobre), dal 30 settembre su Sky Sport Arena arrivano due grandi novità per tutti gli appassionati di basket: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup. Senza dimenticare gli appuntamenti con EuroBasket 2022, l’AmeriCup 2022 e la AsiaCup 2022.

Poi una grande offerta di rugby, con l'Autumn Nations Series (il 6 novembre si giocherà Italia–Nuova Zelanda), gli eventi organizzati da Sanzaar (il Rugby Championship 2021 e le finali dei campionati neozelandese e sudafricano), l'Heineken Champions Cup e l'European Challenge Cup2021/22. E nel 2022 il Sei Nazioni (oltre al Sei Nazioni U20 e il Sei Nazioni Women).