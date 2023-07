“La partita del cuore” su Italia 1: insieme in campo per la Romagna

Una sfida che va a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili colpite dall’alluvione di maggio Simona De Gregorio







Torna l’evento calcistico con finalità benefiche, nato nel 1992, che vede protagonista la Nazionale italiana cantanti contro una squadra di una determinata “categoria”. Parliamo di “La partita del cuore”, che quest’anno ha come obiettivo la raccolta di fondi per la Romagna, e viene trasmessa giovedì 20 luglio da Italia 1 in diretta dalle 21.15 dallo stadio “Romeo Neri” di Rimini: una sfida che va a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili colpite dall’alluvione di maggio.

Fino al 22 luglio è infatti attivo il numero solidale 45.597 per donare 2 euro con sms inviato da cellulare oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa. La partita si gioca tra il “Golden Team per la Romagna”, allenato da Arrigo Sacchi, che mette in campo volti noti tra cui Max Angioni, Jimmy Ghione e Nicolò De Devitiis, e la Nazionale cantanti, guidata da Sandro Giacobbe, che schiera, tra i tanti, Ubaldo Pantani, LDA, Moreno, Bugo, Leo Gassmann, Il Volo e il capitano e presidente Enrico Ruggeri, che racconta: «Sono nella Nazionale cantanti dal 1984 e continua a essere una bellissima esperienza. Non solo mi dà la possibilità di aiutare chi è stato meno fortunato di me, ma ho conosciuto colleghi che sono diventati grandi amici, come Gianni Morandi e Pupo. Inoltre abbiamo incontrato personaggi incredibili, da Michail Gorbaciov al Dalai Lama». Ma sul momento che gli ha dato più soddisfazione non ha dubbi: «Quando ho fatto gol a Sebastiano Rossi (ex portiere del Milan, che sarà in campo con il “Golden Team”, ndr). Da interista non potevo provare gioia più grande». E a gioire sono anche i telespettatori. Perché li attende una serata speciale condotta da Veronica Ruggeri, con Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. E sono previste molte sorprese, come la presenza di Fabio Rovazzi e Orietta Berti, protagonisti del tormentone “La discoteca italiana”.