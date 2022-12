La prima della Scala su Rai1: “Boris Godunov”

In diretta da Milano il 7 dicembre alle ore 17.45 Enrico Casarini







Nel giorno di Sant’Ambrogio, il suo patrono, Milano diventa la capitale mondiale della musica. Il 7 dicembre, infatti, si alza il sipario sulla nuova stagione d’opera della Scala, e intorno al teatro ci sono solo silenzio e attenzione. L’opera scelta per la “prima” di quest’anno è “Boris Godunov”, capolavoro del 1869 del russo Modest Petrovic Musorgskij, presentato in un’edizione nuova, diretta sul podio dal maestro Riccardo Chailly, con la regia del danese Kasper Holten e il basso russo Ildar Abdrazakov a dare voce al protagonista.

Anche quest’anno lo spettacolo verrà portato nelle nostre case dalla Rai. L’appuntamento con la diretta su Rai1 (e su RaiPlay e Rai Radio 3) è per le 17.45 di mercoledì 7. Ci aspettano più di tre ore di trasmissione (cruciali i sottotitoli per la comprensione dei testi in russo) con Milly Carlucci e Bruno Vespa a fare da “padroni di casa”; i collegamenti dal foyer saranno realizzati da Serena Scorzoni, giornalista di RaiNews 24. Tra gli ospiti annunciati, spiccano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L’opera, infine: “Boris Godunov” è un racconto di potere e perdizione, ispirato a un dramma di Aleksandr Puskin (1831) e centrato su una discussa figura della storia russa. Godunov era un nobile che si conquistò il trono di “Zar di tutte le Russie” al termine di una spietata faida di corte. Il suo regno durò dal 1598 al 1605. L’opera di Musorgskij segue Boris nella sua ascesa e caduta, puntando soprattutto sull’allucinato tramonto. Lo Zar è inseguito dall’incubo dell’omicidio con cui ha preso il potere: ha fatto uccidere il legittimo erede al trono Dmitrij. E il bambino ora lo perseguita nella mente (come fantasma) e nella realtà, visto che un uomo che si spaccia per Dmitrij sta portando un esercito a Mosca per far cadere Godunov.