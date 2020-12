La programmazione di Natale dei canali per ragazzi

10 Dicembre 2020 | 10:17 di Giulia Ausani

Anche durante le vacanze natalizie ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Su Cartoon Network verrà trasmesso ogni giorno un film diverso, come "Siamo solo Orsi – Il film" il giorno di Natale, mentre su Boomerang arriva in anteprima un episodio della nuova serie "Ser Talpa: al servizio di sua maestà", che arriverà nel 2021. Su Boing arriva la serie animata "Apple & Onion" e su Cartoonito andranno in onda tantissimi film per tutti i gusti.