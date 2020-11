01 Novembre 2020 | 13:07 di Lorenzo Di Palma

La Rai augura buon compleanno a Gigi Proietti - attore, regista, doppiatore, cantante, conduttore, cabarettista, scrittore, insegnante, in una sola parola: mattatore - festeggiando il grande traguardo dei suoi ottant’anni insieme al pubblico con una programmazione dedicata che, attraverso tutti i suoi canali.

I festeggiamenti cominciano domenica 1 novembre, la vigilia del compleanno di Proietti, con in prima linea Rai Movie che in prima serata proporrà Febbre da cavallo, film cult degli anni 70 firmato da Steno che vede Proietti, in arte Mandrake, far coppia con “Er Pomata” Enrico Montesano e recitare insieme a Francesco De Rosa, Catherine Spaak e Adolfo Celi. Si prosegue alle 22.50 con il film La Tosca, l’adattamento del dramma di Sardou reso celebre da Puccini, con Proietti al fianco di Monica Vitti e Vittorio Gassman.

A mezzanotte e dieci si passa su Rai Storia che nella rubrica Il Giorno e la Storia (in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10) proporrà, insieme all’editorialista della settimana, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, un omaggio al grande attore e regista con gli auguri per i suoi 80 anni.

A mezzanotte e quaranta si prosegue su Rai Movie con l’episodio Micio micio della serie Sogni e bisogni, dove Proietti è Pompeo, uno sfasciacarrozze deciso a far accoppiare il suo gatto con il felino di una donna aristocratica. A seguire, all’1.15, sempre su Rai Movie sarà protagonista il film La proprietà non è più un furto, l’ultimo atto della "trilogia della nevrosi" che vede nel cast anche Flavio Bucci, Ugo Tognazzi e Daria Nicolodi.

Lunedì 2 novembre dalle 6.45 su Rai1 e Rai2 si passeranno il testimone per fare gli auguri a Gigi Proietti, Uno Mattina, I Fatti Vostri, E’ sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e Detto Fatto mentre alle 13 su Rai Storia l’appuntamento è con Res e il programma di Leone Mancini e Lino Procacci Ieri e oggi che propone la puntata in cui sono ospiti in trasmissione Marina Malfatti e Proietti.

Alle 15.45 su Rai 5 l’omaggio a Proietti sarà scandito da un appuntamento con il teatro e l’opera del 1968 Piccoli borghesi, il dramma di Gorkij che narra le vicende di una famiglia borghese della piccola provincia russa, prima della rivoluzione. Nel pomeriggio, alle 17.05 su Rai1, la festa continuerà a La Vita in diretta per proseguire su Rai Premium alle 19.10 con la fiction Il Maresciallo Rocca e l'amico d'infanzia.

A mezzanotte omaggio notturno di Rai2 e di Stracult Live Show che riserverà un segmento al compleanno di Gigi Proietti. Per l’intera giornata del 2 novembre RaiNews24 celebrerà gli 80 anni di Gigi Proietti proponendo servizi, approfondimenti e ospiti, così come tutte le testate giornalistiche Rai dedicheranno servizi al compleanno del grande artista. Sul portale di Rai Cultura, nella sezione dedicata al Cinema, il 2 novembre sarà disponibile uno speciale che ripercorrerà la carriera di Proietti con immagini e interviste tratte dalle Teche Rai, un’antologia che verrà rilanciata sui social collegati al sito.

Non poteva mancare l’omaggio di RaiPlay, che in occasione degli 80 anni di Gigi Proietti, dedicherà all’eclettico artista romano un vastissimo spazio con alcune delle sue migliori interpretazioni.