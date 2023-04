La Rai e la “Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo”

La programmazione dedicata di domenica 2 aprile per raccontare i protagonisti della disabilità nelle loro attese, difficoltà e conquiste Copperman Credit: © Notorious Pictures Lorenzo Di Palma







Per la “Giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo”, che si tiene ogni anno il 2 aprile, la Rai si unisce con la sua programmazione alla lotta per la sensibilizzazione e l'inclusione, informando i telespettatori sulle sfide che le persone con autismo e le loro famiglie affrontano quotidianamente.

Tra le trasmissioni in campo ci saranno: “Uno Mattina in famiglia”, domenica 2 aprile alle 6.30 su Rai1; “O anche no”, alle 10.20 su Rai3; “BellaMa’”, in onda lunedì 3 aprile alle 15.25 su Rai2, che avrà in studio la classe di Savona che si è rifiutata di andare in gita scolastica senza il compagno autistico.

La TgR sarà impegnata nella promozione della consapevolezza e dell'inclusione e nella giornata di domenica tutte le testate Rai si occuperanno di informare i telespettatori, con RaiNews24 che dedicherà anche alcuni spazi di approfondimento.

Rai Movie, domenica 2 aprile alle 21.10, trasmetterà il film “Copperman” di Eros Puglielli, con Luca Argentero: racconta la storia di Anselmo, un bambino autistico che desidera dei superpoteri per salvare il mondo come il padre, che in realtà lo ha abbandonato subito dopo la sua nascita.

Su Rai Storia, verrà trasmesso il programma “Il giorno e la storia” (a mezzanotte e cinque, alle 8.30, 11.30, 14 e alle 20), che ricorderà come la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo sia stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu con lo scopo di promuovere la ricerca, il miglioramento dei servizi, la lotta alla discriminazione e all’isolamento delle persone affette da autismo.

Su Rai Scuola, alle 14, andrà in onda “Memex doc - Autismo, identikit di una sindrome”, un programma che affronterà il tema della diagnosi, della terapia e della ricerca scientifica sul fronte dell’autismo. Lo farà con l’ausilio dei massimi esperti italiani e con servizi realizzati nei centri di ricerca e terapia. E sul portale di Rai Scuola sarà pubblicato uno speciale sulla giornata. https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/2aprilegiornatamondialedellautismo.

Rai Yoyo trasmetterà alle 16.45 “Lo specchio di Lorenzo”, un corto di animazione di Angela Conigliaro, che racconta come nel mondo di Lorenzo non si entri facilmente. Infine RaiPlay offrirà una serie di contenuti dedicati: “Music”, film diretto e musicato da Sia e interpretato Maddie Ziegler, la ballerina protagonista di molti dei suoi videoclip; “Pablo”, serie di animazione giunta alla seconda stagione e i film: “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores; “Quanto basta” di Francesco Falaschi; “Up & Down - Un film normale” di Paolo Ruffini e Francesco Pacini; “Copperman” di Eros Puglielli; “La fiamma sul ghiaccio” di Umberto Marino; “Per amore di Valerie” di Claudia Garde; “Lo specchio di Lorenzo” di Angela Conigliaro.