La Rai e la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Una panchina rossa in tutte le trasmissioni Rai, il nastrino rosso nei loghi delle reti Tv, uno spot per invitare tutti, e in particolare gli uomini, a riflettere sul tema della violenza conto le donne, un promo per “correggere” i luoghi comuni sessisti e la sede di Viale Mazzini, a Roma, illuminata di rosso. Gesti, colori e simboli che raccontano l’impegno della Rai nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre.

Inoltre la Rai trasmetterà la Campagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e proporrà un palinsesto che attraverserà, nel segno delle donne e contro la violenza di genere, tutte le reti radio, tv, digital e social. A partire dai programmi in onda su Rai 1, “Unomattina in famiglia” e “Italiasì” che alle 17 ospiterà Maria Teresa Ruta, fondatrice di una associazione antiviolenza donne. Su Rai 2, alle 17,15, Laura Tecce ricorderà la Giornata in “Full Contact. Notizie che colpiscono”, mentre alle 23, Tg2 Dossier dedicherà al tema “Le radici della violenza” di Gloria De Simoni.

Il tema sarà trattato con ospiti e testimonianze anche domenica 26 novembre su Ra1 a “Uno Mattina in Famiglia”, “Domenica in” e “Da noi … a ruota libera”. Nella stessa giornata su Rai2 Paola Perego e Simona Ventura condurranno “Citofonare Rai 2” indossando scarpe rosse.

Su Rai3, sabato 25 novembre, “Agorà” propone spazi di approfondimento. Alle 13.15 “Passato e Presente”, con Paolo Mieli e la professoressa Silvia Salvatici, ripercorre l’evoluzione delle leggi contro la violenza domestica. Alle 15 “Tv Talk” eccezionalmente in diretta, analizzerà come la Tv tratta l’argomento. Tra gli ospiti, Emma d’Aquino. Alle 20.15 la staffetta sarà raccolta da “Che sarà…” alle 20.15. Domenica 26 sarà invece “Timeline” alle 10.45 a parlare della violenza sulle donne dal punto di vista social.

In occasione della Giornata, tutte le Testate Rai - Tg, Tgr, Gr, RaiNews24 e Rainews.it - dedicheranno un’ampia copertura informativa. In particolare, RaiNews24 raccoglierà servizi e interviste in uno Speciale in onda dalle 14.30 “Filo diretto” per la giornata sulla violenza contro le donne: conduce Roberta Rizzo. In collegamento in diretta Angela Caponnetto al seguito della manifestazione prevista al Circo Massimo di Roma. Collegamenti con Venezia e con il paese di Giulia Cecchettin. In studio la tenente colonnello Del Racis dei Carabinieri e la testimonianza di Lucia Annibali .

Ampio spazio alla ricorrenza anche sui canali specializzati. Rai Movie trasmetterà, alle 21.10, il film “La vita possibile”, mentre Rai 4 manderà in onda, alle 23.40, il film “Lucky”. Su Rai Gulp alle 14.35 sarà trasmesso il cortometraggio “Vanille”. Seguiranno i cortometraggi animati “Stelle silenziose” e “Patatine fritte al porto” rispettivamente alle 15.10 e alle 15.35. In prima serata ci sarà il film d’animazione “I racconti di Parvana”, mentre alle 22.35 è la volta di “Fritzi –Amicizia oltre i confini”.

Rai Storia ospiterà puntate monografiche e documentari, a partire da “Il giorno e la Storia” che, a mezzanotte, racconta come si è arrivati all’istituzione della giornata del 25 novembre. Spazio ai temi della giornata anche in “Scritto, Letta, Detto” con Giovanni Paolo Fontana, “Passato e Presente” con Paolo Mieli e la professoressa Silvia Salvatici che parlano degli stupri di guerra nel XX secolo, “Storie di Donne” e “Soggetto Donna - Donne e identità” che si apre con un’intervista alla scrittrice Parrella sul tema del femminicidio. Alle 17 “Italiani” dedica una puntata all’avvocatessa Tina Lagostena Bassi, mentre alle 17.45, in “Una giornata particolare” Dacia Maraini propone una carrellata di storie e di violenza. In prima serata, poi, il film di Giuseppe De Santis “Riso amaro” e, a mezzanotte, un omaggio alla pedagogista e politica Teresa Mattei in “Il segno delle donne”.