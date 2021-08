La Rai non dimentica la strage di Bologna

La commemorazione, il ricordo e il punto sulle indagini e i processi Bologna Credit: © Rai Storia Lorenzo Di Palma







Anche quest’anno, a quarantuno anni di distanza da quel 2 agosto del 1980, la Rai ricorderà il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra quando, alle 10.25, nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna scoppiò un ordigno a tempo, uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200.

Lunedì 2 agosto Rai1 ne ripercorrerà la storia sia in Uno Mattina (ore 7.05) sia in Estate in diretta (15.40), mentre Rai3 presenterà uno speciale condotto da Franco Di Mare, Una mattina d’agosto, con ospiti, testimonianze, e le immagini di quel giorno. La redazione della Tgr Emilia Romagna, fin dal 30 luglio, garantirà un’ampia copertura di tutte le iniziative proponendo anche il punto sul processo ai mandanti della strage, in pieno svolgimento in questi mesi a Bologna. E Tgr Puglia seguirà la tradizionale manifestazione in ricordo delle vittime della strage perché la Puglia, dopo Bologna, è stata la regione che ha avuto più vittime, sette.

A Rai5, invece, il compito di proporre la diretta della XXVII edizione del Concorso Internazionale di Composizione, alle 21.15 da Piazza Maggiore di Bologna, con la commemorazione delle vittime di tutte le stragi, e in particolare quelle della strage della stazione di Bologna. A dirigere l’Orchestra del Teatro Comunale sarà il Maestro Marco Angius.

Attive anche le altre testate giornalistiche della Rai: dal Tg1 al Tg2 e Tg3, riproporranno immagini e servizi sulla strage del 1980. Rainews24 manderà in onda fin dal 30 luglio, degli speciali dal titolo Spotlight fornendo anche ampie finestre informative sulle commemorazioni che si terranno il 2 agosto con l’inviato Stefano Corradino.

Il 2 agosto, in terza serata su Rai Premium, il documentario La strage di Bologna firmato da Carlo Lucarelli, mentre su Rai Storia saranno gli interventi - anche in immagini - a partire dalla mezzanotte del 30 luglio. A chiudere la programmazione del canale Bologna, 2 agosto 1980 programmato per le 23.10. Rai Storia ricorderà così la strage con un racconto corale, un mosaico di memorie e ricordi affidato a chi in quella giornata ha visto stravolgere la propria vita. Gente comune, lavoratori, vacanzieri, turisti, che hanno subito nel corpo e nell'animo le ferite di quell'esplosione, e con queste hanno fatto i conti per tutta la vita.

Infine anche su RaiPlay, nella sezione Learning, verrà proposta una playlist che raccoglierà alcuni tra i programmi e gli speciali più significativi trasmessi dalla Rai nel corso degli ultimi quarant’anni per raccontare la strage avvenuta alla stazione di Bologna.