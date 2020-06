La Rai per il 2 Giugno

La programmazione per la Festa della Repubblica dall'omaggio del Presidente Mattarella a Codogno alla serata per la Croce Rossa

02 Giugno 2020 | 07:05 di Lorenzo Di Palma

Sarà una Festa della Repubblica divisa tra l’impegno solidale e la celebrazione dell’identità nazionale secondo la Rai che dedicherà al 2 Giugno diversi appuntamenti, alcuni dei quali estremamente significativi, come la diretta dei due eventi istituzionali che apriranno la giornata, su Rai1: la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Codogno, il luogo più colpito dal coronavirus, omaggio che verrà preceduto, in mattinata, dalla deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria.

Nel pomeriggio e subito dopo il Tg1, gli altri momenti dal significato simbolico: alle 15.50, sempre su Rai1, andrà in onda in diretta Speciale Camera “2 Giugno”, a cura di Rai Parlamento, mentre alle 20.35, subito dopo il Tg1, il tenore Vittorio Grigolo canterà l’Inno italiano in una emozionante esibizione dall’Arena di Verona. In prima serata, infine, sempre su Rai1, lo show solidale Non mollare mai: storie tricolori, condotto da Alex Zanardi, una serata-evento a favore della Croce Rossa Italiana, con ospiti e grandi campioni.

Oltre ai già citati, moltissimi saranno gli appuntamenti sulle diverse reti Rai, generaliste e specializzate, che caratterizzeranno la giornata del 2 Giugno, da Uno Mattina ad Agorà, dai Fatti Vostri a Passato e presente, dalla Vita in diretta a Geo e dalla homepage di RaiPlay, inoltre, sarà possibile accedere ad una sezione interamente dedicata a contenuti collegati alla ricorrenza, tra i quali i documentari Buonasera Presidente e Le ragazze del ’46, la docufiction Storia di Nilde, Pertini - Il combattente e la fiction De Gasperi - L’uomo della speranza.