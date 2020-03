La Rai per la Giornata Internazionale della Donna

07 Marzo 2020 | 21:22 di Lorenzo Di Palma

Per tutta la settimana la Rai celebra l’8 marzo e la Giornata Internazionale della Donna con una programmazione dedicata che coinvolge Reti, Testate e web. In particolare domenica 8 marzo la programmazione prende il via su Rai1 con Uno Mattina in Famiglia e prosegue con A Sua Immagine, all’interno di Domenica In e Da noi…a ruota libera. Per arrivare alla prima serata con l’ultima puntata della fiction La vita promessa- parte seconda - racconto del coraggio di una donna emigrata in America, interpretata da Luisa Ranieri - e allo Speciale Tg1 interamente riservato all’argomento delle 23.40.

Su Rai2 faranno lo stesso Protestantesimo, Sulla Via di Damasco che ricorda il centenario della nascita di Chiara Lubich, il docu-reality O Anche No, la Settimana Ventura e Che tempo che fa con Giampiero Mughini ospite di Fabio Fazio che dedica il suo intervento alla poetessa Antonia Pozzi.

Su Rai3 interamente in rosa anche Il Kilimangiaro e la seconda serata con La casa siamo tutte (24.15), versione televisiva del concerto svoltosi all’ Auditorium Parco della musica di Roma per sostenere la Casa delle donne di Trastevere.

Sei i film proposti invece da Rai Movie nella giornata: Risate di gioia (19.15), tratte dai racconti di Alberto Moravia e firmate da Mario Monicelli con Totò, Anna Magnani e Ben Gazzara; Va' dove ti porta il cuore (23.15) di Cristina Comencini, con Virna Lisi, Margherita Buy, Galatea Ranzi e Massimo Ghini; Two Mothers (14.05) di Anne Fontaine; Amore e inganni (15.45) di Whit Stillman; La duchessa (17.25) di Saul Dibb e The Women (21.10) di Diane English.