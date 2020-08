La Rai ricorda Enzo Biagi nel centenario

07 Agosto 2020 | 11:13 di Lorenzo Di Palma

A 100 anni della nascita - il 9 agosto 1920 a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere (Bologna) - la Rai ricorda Enzo Biagi con una programmazione speciale in tv, radio e sul web. L’omaggio si apre nella mattinata di venerdì 7 agosto con Unomattina Estate che dedica, su Rai1, ampio spazio alla ricorrenza. Alle 9.30, a L’Italia in diretta, il programma di Radio1 condotto da Sandro Fioravanti e Diana Alessandrini, sarà ospite il sindaco di Lizzano in Belvedere. Sempre dal 7, RaiPlay rende disponibili tutte le puntate di RT, Rotocalco Televisivo, il primo programma di inchiesta della televisione italiana realizzato da Biagi nel 1962.

Sabato 8 agosto a mezzanotte e cinque - e in replica domenica 9 agosto alle 18 - Rai3 propone il documentario La mia virgola - Enzo Biagi alla scoperta del mondo, che ripercorre la vita e la carriera del giornalista attraverso le grandi interviste, i programmi tv, i documentari. Il racconto parte dalle origini, dal suo paese sull’appennino tosco emiliano, fino all’ultima intervista rilasciata al regista Matteo Parisini il 27 agosto 2007, pochi mesi prima della morte.

Nel giorno della ricorrenza, domenica 9 agosto, Rai3 ripropone alle 13 lo speciale curato da Loris Mazzetti, per la serie Per Enzo Biagi: le grandi interviste, Biagi e Benigni: La Strana Coppia. In primo piano, il rapporto di amicizia e di stima tra i due, dal 1976, quando Biagi cominciò a raccontare Benigni per la carta stampata, al 1985.

Alle 15 il testimone passa a Rai Storia che dedica a Biagi l’intero pomeriggio. In onda, fino alle 20, la serie in cinque puntate Enzo Biagi, giornalista, che ne ripercorre la carriera attraverso i programmi, le parole ai microfoni Rai, la vita e il lavoro, con il racconto delle figlie, Bice e Carla, e dei collaboratori Franco Iseppi, Loris Mazzetti, e molti altri. Sempre su Rai Storia Il giorno e la Storia in onda a mezzanotte, propone un ritratto dell’uomo e del professionista. La giornata si chiude su Rai1 alle 23.40, con lo Speciale Tg1 a cura di Daniele Valentini interamente dedicato ai 100 anni di Biagi.

Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita saranno accompagnate da uno spot, realizzato dalla Direzione Creativa Rai in occasione dell’anniversario, che sarà trasmesso su tutte le reti.