La seconda stagione della serie “In the Dark”

L'investigatrice non vedente Murphy Mason alle prese con nuovi casi, sempre insieme al cane guida Pretzel

12 Settembre 2020 | 18:34 di Angelo De Marinis

I nuovi episodi della serie crime "In the Dark" prendono il via il 13 settembre e proseguono ogni domenica alle 19.30 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre).

Protagonista è la giovane non vedente Murphy Mason, interpretata da Perry Mattfeld. Murphy, che è sempre in compagnia del Golden Retriver Pretzel, ha un problema di dipendenza dall'alcol e lavora con scarse motivazioni nella scuola di addestramento di cani guida dei suoi genitori.

Nella scorsa stagione si era improvvisata investigatrice per caso dopo aver scoperto il cadavere di un giovane per strada poi scomparso all'arrivo della polizia. Da unica testimone di un delitto sulla cui attendibilità le forze dell'ordine nutrivano molti dubbi si è trasformata in un'abile detective. A spingerla a indagare su quel primo caso era l'idea che il giovane morto fosse Tyson, uno spacciatore che le aveva salvato la vita.



La prima serie si era chiusa con un colpo di pistola esploso fuori campo: a chi era destinato? Ha centrato il bersaglio?

Pur rientrando nel genere crime, la serie conserva il tono leggero e brillante della commedia: la suspence non manca ma nemmeno il sorriso.