La Serie A sta tornando: ecco come vederla

Dal 13 agosto il fischio d'inizio della nuova stagione di campionato Alessandro Alicandri







Il Campionato di Serie A sta tornando. Tutti in campo dal 13 agosto quando il Milan, campione in carica, aprirà le danze ospitando alle 18.30 l’Udinese. È una stagione, questa, con un’anomala partenza prima di Ferragosto e il motivo è presto detto: dal 14 novembre al 4 gennaio gli stadi si chiuderanno per via del Mondiale in Qatar (21 novembre-18 dicembre). Ma i tifosi dove vedranno le partite delle loro squadre del cuore?



Nei giorni scorsi si sono chiuse le trattative tra Dazn, TimVision e Sky con le prime che lo scorso anno insieme avevano vinto la corsa all’acquisizione dei diritti di tutte e 10 le gare di ciascun turno (mentre Sky ne aveva tre in coesclusiva). Da quest’anno si cambia: tra Dazn e TimVision è caduto l’accordo di esclusività, mentre è stata raggiunta un’intesa tra Dazn e Sky. Quest’ultima prevede che l’app di Dazn sia disponibile su Sky Q (strumento che consente l’accesso alla tv via Internet); allo stesso tempo sul canale numero 214 di Sky arriverà il canale “Zona Dazn” con sette partite e altri contenuti.

I costi: Dazn prevede 29,99 euro al mese per l’abbonamento “Standard” e 39,99 per il “Plus” (info su www.dazn.com/it-IT). Il pacchetto di TimVision che comprende l’accesso a Dazn dal 10 agosto costa 24,99 euro al mese per 6 mesi e poi a 29,99 al mese (per attivazioni fino al 10/9). Infine Sky: il pacchetto Calcio (con Serie A, B e campionati stranieri) è di 14,90 al mese (attivazione fino al 4/9), ma per accedere a “Zona Dazn” occorrerà pagare anche l’abbonamento di Dazn e ulteriori 5 euro (sempre per il proprio profilo Dazn)