La Serie A su Dazn: ecco quanto costerà

Diletta Leotta Matteo Valsecchi







Come sappiamo, da agosto ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il calcio in televisione. La piattaforma streaming Dazn trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni turno del campionato di Serie A (tre saranno trasmesse anche da Sky via satellite). La scorsa settimana sono stati ufficialmente annunciati i costi per accedere al servizio.

Chi è già abbonato potrà vedere il massimo campionato di calcio a 19,99 euro al mese per 12 mesi: gli utenti avranno luglio e agosto gratuitamente, mentre da settembre cominceranno a pagare la nuova tariffa senza dover fare alcun tipo di procedura.

I nuovi abbonati che si iscriveranno tra il 1° e il 28 luglio pagheranno 19,99 euro al mese per 14 mesi. Chi si iscriverà dopo queste date, invece, pagherà una quota di 29,99 euro al mese. L’abbonamento è valido per tutti i contenuti Dazn, che attualmente comprendono anche l’accesso ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. E proprio grazie a questi durante l’estate si potranno seguire su Dazn anche le Olimpiadi di Tokyo.