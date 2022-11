La settimana del tennis: le ATP Finals e due speciali su Sky

Gli 8 migliori del mondo si sfidano a Torino. Roger Federer e Jannik Sinner si raccontano Antonio de Felice







Per gli appassionati del grande tennis, già in attesa di vivere l’avventura azzurra alle finali di Coppa Davis a Malaga dal 22 al 27 novembre, la Casa dello Sport di Sky offre una ghiotta anteprima. Torino, infatti, ospita la 53ª edizione delle Nitto ATP Finals dal 13 al 20 novembre con gli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su Now.

Stiamo parlando di una full immersion con oltre 100 ore dedicate al torneo e uno spazio quotidiano che comincia alle 11 del mattino e si estende fino alle 23.30 (proprio sul canale 205). Interventi pre e post partita live dai campi di gioco, un’edizione quotidiana di Sky Sport 24 direttamente da Torino, ma anche gli aggiornamenti in tempo reale sul sito e sulle pagine social di Sky Sport dove i follower potranno seguire e commentare le notizie.

In gara otto grandi protagonisti del tennis mondiale: Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Novak Djokovic e Taylor Fritz (le riserve sono Holger Rune e Hubert Hurkacz).

E a proposito di grandi (anzi grandissimi) campioni, proprio con il tennis riprendono le produzioni originali di Sky Sport. Venerdì 11 novembre alle ore 22.15 su Sky Sport Uno e in streaming su Now (anche on demand) torna "L’uomo della domenica" di Giorgio Porrà con Roger Federer. Ne è nato un toccante racconto dello sportivo, ma anche dell’uomo, dalle prime fasi della carriera fino alla recente lettera con la quale ha ufficializzato il suo ritiro. Grazie ai contributi di personaggi come Ivan Ljubicic, che per sei anni è stato il suo allenatore, si riescono a raccontare aspetti meno noti del talento svizzero.

Da venerdì 18 novembre, inoltre, va in onda "Jannik, oltre il tennis. Sinner si racconta", un’intervista esclusiva di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, dove il giovane e promettente altoatesino svela dettagli poco noti che spiegano in quale modo ha deciso di accettare una sfida e di mettersi in gioco nel mondo del tennis.