“La sottile zona rossa” racconta il G8 di Genova vent’anni dopo

10 filmaker per un documentario, dal 19 luglio su Sky Documentaries e Now "La sottile zona rossa - Il G8 di Genova vent'anni dopo"







A vent’anni dall’inizio del G8 di Genova va in onda su Sky Documentaries “La sottile zona rossa – Il G8 di Genova vent’anni dopo”. Il documentario racconta 10 diversi punti di vista, attraverso le immagini e gli occhi di altrettanti filmaker. L’appuntamento è per lunedì 19 luglio alle 21.15, ma il film sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now.

Tre filmaker a seguire le manifestazioni delle tute bianche, tre invece con le forze dell’ordine, due con Don Gallo e Franca Rame, due a documentare l’attività di Primocanale, la tv locale di Genova, la cui direttrice all’epoca aveva solo 27 anni. Una ricostruzione dei fatti dall’alba al tramonto, prodotta da Sky Original, realizzata da Inside Man Srl, per la regia di Gj Squarcia.