La tv per i bambini: cartoni, film, serie tv… così non si annoiano

I piccoli sono costretti a casa? Abbiamo scelto per voi il meglio della tv pensata per loro

02 Aprile 2020 | 14:43 di Antonella Silvestri

Come riempire le lunghe giornate dei bambini e dei ragazzi, costretti a stare a casa ai tempi del coronavirus? Compiti, video-lezioni con la scuola, attività di svago, giochi insieme e poi? Le ore sembrano interminabili, ma la tv ci viene in aiuto. E noi abbiamo scelto per voi - tra cartoni animati, serie tv e film - un ricco “palinsesto” per i piccoli e i meno piccoli.

Per i piccini dell’asilo

A intrattenere i bimbi che non possono andare all’asilo ci pensa Rai Yoyo con il cartone animato "Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa", in onda tutti i giorni alle 16.50, che promuove momenti di condivisione e educazione al rispetto dell’altro. Sempre su Rai Yoyo tutti i giorni alle 19.10 appuntamento con la nuova stagione di "44 gatti", con protagonisti quattro gatti musicisti che vivono e suonano nel garage di nonna Pina (quella della canzone delle tagliatelle care ad Antonella Clerici a "La prova del cuoco"). Sulla stessa rete tutti i giorni alle 7.15 e 18.25 è la volta di "Ricky Zoom", un cartone dedicato al mondo a due ruote che valorizza l’amicizia e il lavoro di squadra. Su Cartoonito sono approdati dal 1º aprile, tutti i giorni alle 7.30, gli inediti episodi dello show "Whiskey e i suoi amici", ispirato alla famosissima canzone Whiskey il ragnetto.

Per i bimbi delle elementari

Italia1 propone tutte le mattine, a partire dalle 6.35, una maratona di cartoni animati degli Anni 80 e 90: "Memole dolce Memole", "Pollyanna", "Fiocchi di cotone per Jeanie", "Kiss me Licia". Altro classico, disponibile su RaiPlay, il cartone amato da tutte le generazioni, "Barbapapà". Su DeAJunior (Sky, 623) Manuela Blanchard, la compagna di tanti pomeriggi con Paolo Bonolis e "Bim Bum Bam", intrattiene i bimbi e i loro genitori con il corso di "Tai Chi One". Al fianco di Manuela nella veste di maestra di arti marziali, c’è il giovane allievo Tino, un simpatico pupazzo verde. L’appuntamento è tutti i venerdì alle 14.20. Ad alleggerire le giornate dei piccoli di casa ci pensa anche "L’albero azzurro" (che quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario) con una nuova edizione. Dal lunedì al venerdì alle 16.20 su Rai Yoyo e disponibile su RaiPlay, Dodò, Laura Carusino e Andrea Beltramo danno vita ad avventure pensate per affrontare, con gioia e leggerezza, le piccole e grandi conquiste di ogni giorno. Su TV2000 dal 4 all’8 aprile alle 12.35 verranno trasmesse le puntate di "Anna dai capelli rossi", la miniserie televisiva canadese diretta da Kevin Sullivan e basata sul romanzo omonimo di Lucy Maud Montgomery. Dal martedì al venerdì alle 19.50, su Boing i nuovi episodi dello show cult "Teen Titans go!". In queste inedite puntate i mitici eroi saranno alle prese con tante nuove spassose missioni da portare a termine. Sulla stessa rete, dal lunedì al venerdi alle 16.05, è possibile seguire i nuovi episodi di "Ben 10", il bambino che, grazie al ritrovamento di un orologio molto particolare scoprirà di potersi magicamente trasformare in dieci potentissimi alieni.

Per i ragazzini delle medie

Anche per i più grandicelli ci sono tante le proposte. Continuano su Italia 1 gli appuntamenti con la saga di Harry Potter, che sta registrando ascolti record. Il 6 e 7 aprile verranno trasmessi "Harry Potter e i Doni della morte" parte 1 e 2. Dal 4 aprile Rai 4 propone ogni sabato alle 19.30 gli episodi della prima stagione della serie "Marvel’s Runaways". Dal 6 aprile su K2 andranno in onda, in prima tv alle 18, i nuovi episodi della serie "Un idolo nel pallone". Sempre dal 6 aprile Cartoonito, tutti i giorni alle 19.40, intratterrà i piccoli spettatori e le loro famiglie con una programmazione speciale. Si parte con il film "Pirati! Briganti da strapazzo". Mentre il 7 aprile sarà la volta di "Sebastian e l’Isola misteriosa".