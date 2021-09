“La vita bugiarda degli adulti” e le nuove serie italiane di Netflix

Liberamente tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, "Tutto chiede salvezza" segue Daniele (Federico Cesari, che abbiamo già visto in "SKAM Italia"), ventenne che viene ricoverato in un reparto psichiatrico dopo una crisi. Lì fa la conoscenza di cinque improbabili compagni di stanza che gli terranno compagnia per i sette giorni di ricovero forzato.