La vita di San Francesco in 4k

15 Agosto 2020 | 11:07 di Lorenzo Di Palma

A San Francesco e all'insegnamento della sua vita è dedicato il documentario Il Folle di Dio, in onda sabato 15 agosto su Rai 1, alle 17.45. Il documentario, girato in 4k, seguirà il percorso del santo in un viaggio straordinario, convinti, come Francesco, che per crescere moralmente e spiritualmente occorre mettersi in cammino. Angelo Mellone sarà il conduttore, un “pellegrino” alla scoperta di alcune bellezze naturalistiche e artistiche dell’Italia centrale tra Umbria, Lazio e Toscana, nei luoghi significativi per la vita del santo. Ad Assisi, città natale di Francesco, ma anche meta di milioni di devoti, si racconterà il modo in cui Francesco si spogliò dei suoi beni.

Nel documentario, il contributo di alcuni tra i maggiori esperti della vita del santo: gli storici Franco Cardini, Chiara Frugoni e Chiara Mercuri, il filosofo Massimo Cacciari, lo psichiatra Armando Piccinni, ospiti nelle sale di Palazzo Barberini a Roma, la cui direttrice, Flaminia Gennari Santori, mette in risalto la ricchissima collezione di opere d’arte che il Palazzo conserva, «dalle croci lignee del XIII secolo, ai dipinti italiani ed europei del Settecento, vantando nomi come quelli di Raffaello, Caravaggio, Bernini». Significativi brani dalla “Leggenda Maggiore” di Bonaventura da Bagnoreggio, la biografia ufficiale che per secoli ha costruito l’immaginario di Francesco, influenzando anche il ciclo di affreschi realizzati da Giotto nella Basilica superiore d’Assisi dedicati alla vita del santo, sono letti da Andrea Caterini.