15 Settembre 2020 | 09:14 di Redazione Sorrisi

Lo chiamavano “Magic” per la sua guida spettacolare: è il pilota brasiliano di Formula 1 Ayrton Senna, scomparso in un tragico incidente a Imola nel Gran Premio di San Marino del 1994.

Netflix ha deciso di realizzare una miniserie per raccontarne le gesta: in totale sono previsti otto episodi, mentre la messa in onda è annunciata per il 2022.