La5: al via la 4ª edizione di “Aiuto! Arrivano gli ospiti…”

06 Dicembre 2020 | 12:26 di Lorenzo Di Palma

Torna su La5 con quattro nuove puntate - in onda ogni domenica in seconda serata a partire dal 6 dicembre - la quarta edizione di Aiuto! Arrivano gli ospiti…, il docureality, che vede l’interior designer Andrea Castrignano nella veste di anfitrione e maestro di casa per scoprire come realizzare l’accoglienza perfetta, per arredo, mise en place e cucina.

Anche quest’anno con l’interior designer ci sarà lo chef Roberto Di Pinto, napoletano di nascita ma milanese d’adozione, assiste gli aspiranti cuochi nella preparazione di piatti semplici, gustosi e di grande effetto, svelando segreti e trucchi del mestiere per stupire e conquistare anche i palati più esigenti.

Andrea Castrignano si occuperà dei “re-looking”, per creare ambienti eleganti e accoglienti grazie a dettagli unici e originali, in linea con le più attuali tendenze del design. Per farlo, si affida anche alla realtà virtuale: attraverso un’applicazione, il committente può vedere la propria casa trasformata, grazie a render in 3D di oggetti, complementi d’arredo, suppellettili, colori e finiture per scegliere la proposta più affine alla propria personalità. Il dietro le quinte del programma svela infine come Castrignano e Di Pinto riescano a gestire ogni situazione realizzando ricevimenti sempre a cinque stelle.

«Nonostante la difficile e particolare situazione sono felice di essere riuscito a realizzare la quarta edizione di Aiuto! Arrivano gli ospiti…, che quest’anno va in onda proprio nel mese che solitamente tutti noi dedichiamo alle cene con gli amici e alle riunioni familiari, una tradizione che quest’anno dovremo limitare», spiega Andrea Castrignano: «Per questo spero che il programma possa portare nelle case degli italiani una ventata di distrazione e di simpatia e ispirare il mio pubblico con idee e suggerimenti alla portata di tutti. Una tavola imbandita in maniera originale ed estrosa e menu semplici ma di grande effetto: è così che renderemo omaggio alla convivialità e al piacere di stare insieme».