La7: Capodanno con “Propaganda Live”

28 Novembre 2020 | 13:07 di Lorenzo Di Palma

«Per gli italiani sarà una fine d'anno molto particolare, non possiamo abbandonarli». Con queste parole e con un cartoon firmato da Makkox nel tradizionale appuntamento a chiusura della puntata del 27 novembre, La7 ha annunciato che Propaganda Live eccezionalmente andrà in onda anche a San Silvestro con una puntata speciale per festeggiare assieme al pubblico l'arrivo del 2021.

La puntata speciale di Propaganda Live partirà subito dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’annuncio-cartoon, che raffigura Zoro, il direttore di rete Andrea Salerno e lo stesso Makkox intenti annunciare questo eccezionale appuntamento, non ci sono ancora indicazioni del cast della puntata che sarà annunciato nei prossimi giorni.