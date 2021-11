Lady Gaga sarà ospite a “Che tempo che fa”

Lo ha annunciato Fabio Fazio sui social. Ci parlerà dei suoi nuovi progetti musicali e cinematografici Alessandro Alicandri







Domenica 14 novembre Lady Gaga sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. L'artista sarà quindi intervistata per la prima volta nel programma. Sarà l'occasione perfetta per parlare di “Love for Sale”, il nuovo album realizzato con Tony Bennett (ricco di standard di musica jazz) ma soprattutto di “House of Gucci” il film in arrivo in Italia dal 16 dicembre nei cinema di cui sarà protagonista nei panni di Patrizia Reggiani. La pellicola avrà la regia di Ridley Scott.