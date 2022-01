L’attrice entra nel cast della serie tv “L’assistente di volo” Sharon Stone Redazione Sorrisi







Un nuovo progetto televisivo per Sharon Stone. L’attrice, infatti, entra nel cast della serie tv “L’assistente di volo” (è su Sky e Now): sarà Lisa Bowden, la madre della protagonista Cassie (Kaley Cuoco). Sharon continua così a esplorare il mondo del piccolo schermo che tanto successo le ha portato negli ultimi anni (vedi “Mosaic”, “The new Pope” e “Ratched”).