Arriveranno in anteprima il prossimo 18 novembre su Raiplay tutti gli episodi della nuova serie tv con Matteo Martari

Foto: Matteo Martari in "L'Alligatore"

20 Ottobre 2020 | 8:23 di Redazione Sorrisi

Arriveranno in anteprima il prossimo 18 novembre su Raiplay tutti gli episodi di “L’Alligatore”, la nuova serie tv con Matteo Martari nei panni di Marco Buratti, un ex musicista e cantante blues che ha trascorso ingiustamente sette anni in carcere.

La fiction, poi, sarà in onda su Raidue dal 25 novembre.