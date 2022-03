Sarà Alba Rohrwacher a interpretare una delle due protagoniste, diventate ormai adulte Redazione Sorrisi







Sarà Alba Rohrwacher a interpretare Lenù in “L’amica geniale 4”. Lo abbiamo scoperto il 27 febbraio, quando è andato in onda su Rai1 il finale della terza stagione: l’attrice si è vista riflessa nello specchio mentre dall’altra parte c’era Margherita Mazzucco, la Lenù più giovane. Quando sarà in onda? Dovremo aspettare almeno un anno...