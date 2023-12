“L’anno che verrà” 2024: i cantanti (e non solo)

Il 31 dicembre a Crotone, ecco chi prenderà parte all'evento di Raiuno Alessandro Alicandri







Il 31 dicembre la Calabria (più precisamente Crotone) si colora di musica con "L'anno che verrà". Ecco i cantanti, annunciati il 17 dicembre da Amadeus con un simpatico video su Instagram: Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni. La lista, come annunciato dallo stesso conduttore, non è completa e riserverà quanto prima nuove sorprese.