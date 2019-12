“L’Anno che verrà”: il Capodanno di Rai 1

31 Dicembre 2019 | 13:20 di Lorenzo Di Palma

Il pezzo forte de L’Anno che Verrà - la serata in diretta da Potenza del Capodanno di Rai1 - sarà il cast d’eccezione messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, la “città delle cento scale” ospiterà dalle 21, per oltre quattro ore, una kermesse condotta dal “pigliatutto” Amadeus che vedrà Al Bano e Romina Power che tornano eccezionalmente a cantare insieme e Gigi D’Alessio, reduce dal grande successo del suo ultimo show andato in onda sull’ammiraglia Rai.

E poi: gli Stadio che apriranno la serata; Cristiano Malgioglio; Arisa, lucana doc che non poteva mancare; Benji & Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, gli otto finalisti di Sanremo Giovani, Antonella Ruggiero, The Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesie molti altri che accompagneranno il pubblico nella nottata che ci conduce al nuovo anno.

Anche in questa edizione dal palco di Piazza Mario Pagano si esibiranno tre gruppi musicali di eccellenza lucani: i Musicamanovella, gli Accipiter e i Sesto Mantra. Tutti gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di trenta elementi, diretta dal maestro Stefano Palatresi e anche quest’anno il programma sarà in diretta radiofonica su Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto da Marcella Sullo, Alfredo Pasqua e Giovanni Vignola con incursioni e interviste dal backstage.