Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika condurranno l’Eurovision a Torino

L’evento in onda dal 10 al 14 maggio e vede l'Italia come Paese ospitante Redazione Sorrisi







L’onore dell’annuncio ufficiale è stato lasciato ad Amadeus e al suo Festival, ma Sorrisi ha avuto una conferma da fonti vicine alla Rai: saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika a condurre l’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino dal 10 al 14 maggio (per il cantante anglo-libanese mancava solo la firma del contratto).

Un trio esplosivo per un evento attesissimo che vede il ritorno dell’Italia come Paese ospitante dopo ben 31 anni: merito, ovviamente, dei Måneskin e del loro trionfo l’anno scorso a Rotterdam. La conduzione del trio sarà “internazionale” (la gara è trasmessa in decine di Paesi nel mondo) e, quindi, in lingua inglese. Il commento italiano, per chi vorrà seguire Eurovision nella nostra lingua, sarà affidato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.

Questa sarà la 66a edizione dell’Eurovision Song Contest e vedrà sfidarsi sul palco del PalaOlimpico di Torino ben 41 nazioni (rispetto alle 39 dello scorso anno, ritorneranno in gara l’Armenia e il Montenegro). Il vincitore del Festival di Sanremo avrà la facoltà di scegliere se rappresentare in gara l’Italia, che in ogni caso accederà direttamente alla finale del 14 maggio in quanto Paese appartenente ai Big Five.