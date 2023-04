Le coppe europee esibite dal vivo nei negozi Sky

Le coppe ufficiali di Champions League, di Europa League e Conference League saranno a Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli Redazione Sorrisi







È tempo di quarti di finale per le competizioni UEFA live su Sky e in streaming su Now. Per entrare nel vivo delle sfide, un appuntamento da non perdere per i tanti tifosi: le coppe ufficiali di UEFA Champions League, di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League saranno nei negozi flagship Sky di Milano, Torino, Firenze, Roma e Napoli.

Inoltre, sempre dai negozi flagship, per respirare ancora di più l’atmosfera pre gara, collegamenti con gli inviati di Sky Sport 24 con tutte le ultimissime sulle squadre impegnate nelle competizioni europee.

Per la Champions, si parte da Milano, il 7 e 8 aprile nello Store di Corso XXII Marzo 5 e l’11 e il 12 aprile in Corso Vercelli 12. A Napoli, il 14 e 15 aprile in Via Luca Giordano 88 e il 16 e 17 in Via Chiaia 28.

Per l’Europa League, presenti a Roma il 6 e 7 aprile in Viale Marconi 197 e l’8 e l’11 in Via Cola di Rienzo 259. A Torino il 12 e 13 aprile in Via Lagrange 32.

Per la UEFA Europa Conference League a Firenze il 18 e 19 aprile in Via Panzani 14.