Le “Donne di pace” intervistate da Enzo Biagi

26 Aprile 2020 | 10:49 di Lorenzo Di Palma

Tutta al femminile la puntata di Rai3 per Enzo Biagi: le grandi interviste, in onda domenica 26 aprile alle 13. In questa puntata, dal titolo Donne di pace, Biagi incontra cinque donne, con storie diverse, che rappresentano esempi di emancipazione femminile. L’unica italiana che ha ricevuto il premio Nobel in una disciplina scientifica, Rita Levi Montalcini; Susanna Agnelli; Tina Anselmi e Nilde Iotti (prima donna a presiedere la Camera), impegnate in politica; infine due donne che hanno lottato in Israele e Palestina per la Pace dei loro popoli, ovvero Lea Rabin vedova di Yitzhak Rabin e Suha Arafat moglie di Yasser.

Le tre trasmissioni da cui sono tratte le interviste (Linea diretta, Fratelli d’Italia e Speciale il Fatto) hanno un comune denominatore: non esiste rispetto se alle donne non vengono date le stesse opportunità degli uomini. Biagi, nel presentare Linea diretta, collegato con la senatrice Susanna Agnelli, la ministra Tina Anselmi e la presidente Nilde Iotti disse: «Nonostante tutti i discorsi, come vi dimostreremo non con degli stati d’animo ma con delle inesorabili cifre, le donne, e ce ne dispiace, nella vita politica italiana non contano quasi niente».