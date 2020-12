“Le Iene”, le anticipazioni sullo speciale “L’incredibile viaggio di Marika”

22 Dicembre 2020 | 16:13 di Giulio Pasqui

Mercoledì 23 dicembre il palinsesto di Italia1 ospiterà una puntata speciale de "Le Iene". Matteo Viviani racconterà "L'Incredibile viaggio di Marika", ovvero le emozioni e la storia di una ragazza 23enne affetta da tetraparesi spastica distonica sin dalla nascita. «È una lezione di vita per chi ogni giorno rincorre il tempo alla disperata ricerca di quello che forse non gli serve, per chi si alza dal letto sempre arrabbiato per qualche futile motivo, o per chi semplicemente, non ha mai ragionato su quanto, a volte, diamo per scontato cose che scontate non sono» sono le parole usate dalla "iena" per raccontare le emozioni provate nella realizzazione di questo speciale.

Viviani, assieme alle persone a lei più vicine, è riuscito a realizzare il sogno della ragazza: viaggiare in moto, almeno una volta nella vita. Così la puntata mostrerà quella che viene definita un'avventura straordinaria su due ruote in giro per i luoghi più belli della Sardegna, da Alghero all'Isola di Culuccia. Com'è stato possibile? Grazie alla collaborazione di un'officina ortopedica torinese, che ha creato un sedile speciale montato sulla moto, al posto di quello del passeggero, calibrato sul corpo di Marika per permetterle di viaggiare in sicurezza e in comodità.

Al fianco di Marika ci saranno due presenze fisse: Simone Zignoli, un adventure rider, e Francesca Gasperi, fotografa professionista. All'interno dello speciale comparirà anche Emma Marrone per regalare una sorpresa a Marika. D'altronde, la giudice di "X Factor" è la sua cantante preferita. Ecco le parole che ha usato Emma: «Ciao Marikina, sono molto felice di essere qui e di far parte di tutte quelle persone che hanno voglia e piacere di farti tanti auguri per questo Natale. Sei un esempio per tutti, sei una ragazza fortissima, meravigliosa, piena di vita. Sono contenta e onorata di essere tua amica e sono molto felice di farti un regalo. Adesso che sei diventata anche una viaggiatrice esperta ho pensato di regalarti una valigia con la copertina di “Io sono bella” che è una delle tue canzoni preferite. Buona Natale Marika, non smettere mai di credere nei tuoi sogni. Spero di poterti accompagnare presto in uno dei tuoi prossimi viaggi, ci divertiremmo tantissimo. Ti voglio bene».