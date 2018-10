«Le Iene Show»: sopralluogo con il ministro in Abruzzo

21 Ottobre 2018 | 13:46 di Daniele Ceccherini

La iena Filippo Roma continua la sua inchiesta sulle condizioni in cui versano i viadotti dell’Abruzzo e, domenica 21 ottobre in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con Le Iene Show. Nelle scorse puntate, la Iena aveva incontrato, tra gli altri, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che aveva promesso di inviare al più presto degli ispettori a visionare i ponti. E poi al sopralluogo ha partecipato di persona assieme a Filippo Roma e al capo ispettore del ministero dei Trasporti.

Inoltre la produzione segnala un servizio sul processo per la morte di Stefano Cucchi, in cui l’appuntato Riccardo Casamassima ricopre un ruolo fondamentale: al termine del primo procedimento - che si era concluso con assoluzioni per tutti gli imputati - è stato infatti il primo ad accusare alcuni suoi colleghi e, per questo, dichiara ai giudici di aver successivamente subito minacce. La Iena Pablo Trincia ha incontrato Riccardo Casamassima e un altro personaggio chiave del caso, che non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche in passato.

Infine alla luce della notizia che Libero Quotidiano è uscito in edicola con allegata una pistola al peperoncino, la Iena Michele Cordaro è entrata nel merito della faccenda attraverso varie testimonianze, tra cui quella di Vittorio Feltri, direttore del quotidiano.