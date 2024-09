Le novità dell’autunno di Serially

Svelati i film e le serie tv in arrivo nelle prossime settimane, da “Flesh and Bone” a “Houdini”. Un'immagine di "Flesh and Bone". Credits: Serially. Credit: © Serially Paolo Di Lorenzo







L'autunno parte col botto su Serially, la piattaforma streaming gratuita che la scorsa primavera ha staccato il traguardo dei 450mila utenti. Il servizio di video on demand, che consente di guardare serie e film a fronte della visione di pubblicità, ha annunciato i titoli che saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.

Flesh and Bone

Disciplina, rigore e una vita costantemente in bilico: è quella dipinta da “Flesh and Bone”, in streaming dal 26 settembre. La serie racconta la storia di Claire, una giovane e talentuosa ballerina che, fuggendo da un passato difficile, cerca di svettare sull'implacabile scena del balletto classico. La protagonista si muove in un ambiente dominato da sacrifici estremi, rivalità implacabili e forti pressioni psicologiche. Il cast vede la partecipazione di attori emergenti come Sarah Hay, che per la sua interpretazione nella serie ha ottenuto una nomination ai Golden Globe. Di seguito il trailer:

Feed the Beast

Se amate le serie adrenaliniche, “Feed the Beast” - in streaming dal 3 ottobre - è il titolo giusto per voi. David Schwimmer (il celebre Ross di “Friends”) e Jim Sturgess (“Across The Universe”) prestano il volto a Tommy Moran e Dion Patras, due amici d'infanzia che decidono di aprire un ristorante di alta cucina nel Bronx per dare una nuova direzione alla sua vita e al futuro di suo figlio. Al suo fianco c’è Dion, uno chef brillante ma instabile, con un passato tormentato da problemi di droga e coinvolgimenti criminali. L’apertura del ristorante, però, li porterà a confrontarsi con la malavita locale.

Magic City

Difficile resistere alle atmosfere della Miami degli Anni 50 racchiuse in “Magic City”, con protagonista il mitico Jeffrey Dean Morgan alias Negan di “The Walking Dead” e Danny in “Grey's Anatomy”. Qui Morgan interpreta Ike Evans, proprietario di uno degli hotel più prestigiosi della città, il Miramar Playa. Tuttavia, per mantenere il suo impero, Ike è costretto a stringere alleanze pericolose con la mafia e fronteggiare le pressioni del sindacato. Dietro la facciata elegante e lussuosa dell’hotel, si cela un intrigato gioco di tradimenti, potere e minacce.

Boss

Il 17 ottobre tocca alle due stagioni di “Boss”, avvincente drama politico che racconta la discesa negli inferi di Tom Kane, il potente sindaco di Chicago, interpretato da Kelsey Grammer, celebre per la sit-com “Fraiser”. Quando Kane scopre di essere affetto da una malattia neurodegenerativa, capisce che non solo la sua salute, ma anche la sua carriera e il suo potere sono in pericolo. Determinato a mantenere segreta la diagnosi a tutti, inclusi i suoi più stretti collaboratori, Kane si imbarca in una lotta feroce, sia personale che politica.

Crossing Lines

Dal 24 ottobre la squadra dell'Unità Speciale della Corte Penale Internazionale torna in azione con una nuova e avvincente stagione di “Crossing Lines” composta da 12 episodi. Questa volta, il team guidato da Louis Daniel si trova ad affrontare crimini ancora più complessi e pericolosi, tra cui un inquietante serial killer che metterà a dura prova le capacità investigative della squadra. Michel Dorn, interpretato da Donald Sutherland, mantiene il suo ruolo di supervisore della squadra, mentre Gabriella Pession riprende il suo ruolo di agente Eva Vittoria.

Houdini

Dal 31 ottobre il fascino della magia, tra storia e mistero, si dipana in “Houdini”, miniserie che ripercorre la vita straordinaria del più grande mago e illusionista di tutti i tempi, interpretato da Adrien Brody, vincitore del premio Oscar per “Il pianista”. La serie segue Harry Houdini nel suo viaggio verso la fama mondiale, partendo dalle umili origini come figlio di immigrati ungheresi fino a conquistare i palcoscenici più prestigiosi del mondo.

I nuovi film in arrivo su Serially

Il catalogo del servizio streaming include anche diverse proposte cinematografiche. Tra le novità citiamo “Facing Ali”, un documentario che esplora la figura leggendaria del pugile Muhammad Ali, attraverso le testimonianze dei suoi dieci più grandi avversari, svelando l'uomo dietro la leggenda.

Gli appassionati ai thriller si potranno godere “Awake”, film dai risvolti psicologici con protagonista Hayden Christensen (Anakin dei Prequel di “Star Wars”) e Jessica Alba (“Sin City”). La storia indaga le paure più profonde legate alla coscienza durante un intervento chirurgico.

Da tenere d'occhio “Draft Day”, con Kevin Costner nei panni di un general manager della NFL alle prese con le difficili decisioni del giorno del draft. In vista di Halloween arriva anche “1408”, un film tratto da una storia di Stephen King, con John Cusack e Samuel L. Jackson, che narra la spaventosa esperienza di uno scrittore in una stanza d’albergo infestata