Le novità dell’estate dei canali per ragazzi

Su Cartoon Network, il 4 luglio arrivano le nuove puntate di “Jellystone”, serie animata con protagonisti alcuni dei più celebri personaggi di Hanna-Barbera come Yoghi e Bubu, Braccobaldo, Tatina e Papino. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 19.15.

Appena prima, alle 18.50, vanno invece in onda i nuovi episodi di “Looney Tunes Cartoons”. Dal 9 luglio, il sabato e la domenica alle 21.45 appuntamento con la nuove puntate di “Victor e Valentino”, mentre dal 25 luglio vanno in onda i nuovi episodi di “Ninjago” dal lunedì al sabato alle 7.00 del mattino.

Novità in arrivo anche nel mese di agosto. Il 6 agosto arrivano le nuove puntate di “Summer Camp Island”, in onda il sabato e la domenica alle 6.00 del mattino, mentre dal 29 agosto vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 21.45 i nuovi episodi di “Power Rangers Dino Fury”.