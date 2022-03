Le novità di aprile dei canali per ragazzi

Su Cartoonito, il 4 aprile debutta “Baby Shark’s big show”, nuova serie animata in onda dal lunedì al venerdì alle 21.00. Racconta la avventure di un simpatico gruppo di squaletti.

Dal lunedì al giovedì, alle 20.25 appuntamento invece con le nuove puntate di “Meteoheroes”, mentre dal 13 al 19 aprile tutte le sere alle 19.30 ci aspetta un film diverso per la programmazione pasquale.

Si parte con “Paw Patrol – La squadra dei cuccioli” e si prosegue con “Tappo, un cucciolo in un mare di guai”, “My Little Pony: Una nuova generazione”, “D’Artacan e i tre moschettieri”, “Shaun the sheep – Il film”, “Tom & Jerry e la fabbrica di cioccolato” e “Stand by me – Doraemon 2”.