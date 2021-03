Le novità di aprile di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing

Su Boomerang, il 5 aprile arriva “Mico e i Fufunghi”, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.05. Questa nuova serie racconta le avventure di Mico e dei suoi migliori amici alla scoperta del mondo che li circonda.

Dal 12 aprile, dal lunedì al venerdì alle 18.55 appuntamento con i nuovi episodi in prima tv assoluta di “Scooby-Doo and guess who?”. In arrivo anche un nuovo appuntamento cinematografico: dal 2 aprile e per i successivi due venerdì, alle 19.20 vanno in onda i film con protagonista l’orso polare Norm. Si parte con “Il viaggio di Norm – Le chiavi del regno” per proseguire con “Il Viaggio di Norm – Un’avventura formato reale” e “Il Viaggio di Norm– Vacanze in famiglia”.