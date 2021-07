Le novità di DAZN in vista della Serie A 21/22

La principale piattaforma sportiva mondiale in streaming trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni turno Giorgia Rossi e Marco Cattaneo Antonio de Felice







Diverse le novità annunciate da DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale in streaming (www.dazn.it), che per il campionato di Serie A 2021-2022 trasmetterà tutte e 10 le partite di ogni turno (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky).

Come nuovi commentatori arriveranno i volti del pallone Massimo Ambrosini, Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo e Andrea Barzagli: affiancheranno il team DAZN che già comprende Diletta Leotta, Pierluigi Pardo, Francesco Guidolin e Federico Balzaretti.

Sbarcano sulla piattaforma come conduttori anche Giorgia Rossi e Marco Cattaneo.

“The Square” sarà, invece, uno studio dinamico dove nel weekend si parlerà di calcio e saranno realizzati approfondimenti on demand. Confermati, infine, i “DAZN Original”, una serie di servizi, sempre su richiesta, che hanno come protagonisti alcuni miti dello sport mondiale. Nell’ampia offerta di DAZN sono disponibili anche i canali di Eurosport sui quali si potranno seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020.