Le novità di dicembre dei canali per ragazzi

Dal 23 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno alle 19.40 andranno in onda tanti episodi speciali a tema viaggio delle serie più amate di Cartoon Network, come “Steven Universe” e “Lo straordinario mondo di Gumball” .

Dal lunedì al venerdì alle 19.15 invece vanno in onda le nuove puntate di “Thundercats Roar” , serie animata che racconta le imprese di un gruppo di sei felini supereroi che, dopo la distruzione del loro pianeta, si ritrovano in un nuovo mondo.

Su Cartoon Network dal 30 novembre vanno in onda i nuovi episodi di “Victor e Valentino” , la serie animata che racconta le avventure di due fratellastri alle prese con le creature del folklore e della mitologia messicana. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 18.50.

Boomerang

Su Boomerang il 14 dicembre debutta una nuova serie in prima tv assoluta: si intitola “Pony Life” ed è una nuova serie sui My Little Pony con protagonista un gruppo di amiche che dopo la scuola affronta avventure sempre nuove. L’appuntamento è tutti i giorni alle 18.55.

Dal 30 novembre vanno in onda tutti i giorni alle 19.20 i nuovi episodi di “Doraemon”, mentre il 24 dicembre alle 21.00 tocca a uno speciale natalizio di “Ser Talpa – Al servizio di sua maestà”.