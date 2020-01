Le novità di febbraio 2020 dei canali per ragazzi

29 Gennaio 2020 | 11:20 di Giulia Ausani

Anche a febbraio ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Per esempio, su Cartoon Network arrivano i nuovi episodi di "Victor e Valentino", mentre su Boomerang tocca alle nuove puntate di "Ben 10". Su Boing torna "Steven Universe", mentre su Cartoonito arrivano i nuovi episodi di "Mike il carlino" e di "Barbie Dreamhouse Adventures".

Cartoon Network Su Cartoon Network il 3 febbraio arrivano i nuovi episodi “Victor e Valentino”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.15. Ambientata in Messico, segue le avventure di due fratellastri in vacanza dalla nonna in un piccolo villaggio messicano, dove le leggende e il folklore si mescolano alla realtà. L’8 febbraio invece arrivano le nuove puntate di “Unikitty”, in onda tutti i sabati e le domeniche alle 7.25. La serie è uno spin-off di “The LEGO Movie” e segue le avventure di Unikitty, principessa metà unicorno e metà gatto, quotidianamente impegnata nella lotta contro ogni forma di negatività. Infine, per festeggiare il carnevale, dal 20 al 25 febbraio ogni sera alle 20.05 andranno in onda episodi all’insegna di scherzi e feste dei cartoni più amati del canale, da “Teen Titans GO!” a “Lo straordinario mondo di Gumball”.

Boomerang Su Boomerang il 3 febbraio arrivano i nuovi episodi di “Doraemon”, la serie dedicata al gatto robot più famoso del mondo, in onda tutti i giorni alle 20.35. Dal 17 febbraio vanno in onda le puntate inedite di “Ben 10”, la serie animata che ruota attorno alle avventure di Ben, in grado di trasformarsi in dieci alieni dotati di potere. L’appuntamento è per tutti i giorni alle 19.45. Infine, per festeggiare il carnevale, dal 20 al 25 febbraio alle 13.05 andranno in onda episodi all’insegna di scherzi e feste dei cartoni più amati del canale, da “Tom & Jerry” a “Scooby-Doo”.

Boing Su Boing il 4 febbraio arrivano i nuovi episodi di “Steven Universe”, in onda dal martedì al venerdì alle 20.30. La serie ruota attorno alle avventure di Steven, metà umano e metà Gemma, alieni che difendono la Terra. A partire dal 3 febbraio, ogni lunedì alle 19.50 va in onda un diverso film di Scooby-Doo: si parte con “Scooby-Doo! Il mistero ha inizio”, film del 2009 in cui la Scooby Gang deve vedersela con un caso di fantasmi. Il 10 febbraio tocca a “Scooby-Doo! La maledizione del mostro del lago”; il 17 febbraio va in onda “Scooby-Doo! Frankenstrizza”, in cui Velma eredita una villa misteriosa; e il 24 febbraio tocca a “Scooby-Doo! E il mistero del circo”, in cui Scooby e gli altri dovranno vedersela addirittura con un lupo mannaro.

Cartoonito Su Cartoonito il 3 febbraio inizia la nuova stagione di “Barbie Dreamhouse Adventures”, in onda tutti i giorni alle 16.40. La serie ruota attorno alle vicende di Barbie e le sue sorelle Chelsea, Stacie e Skipper a Malibu. Il 17 febbraio arrivano le nuove puntate di "Mike il carlino", in onda tutti i giorni alle 19.50. La serie segue le avventure e disavventure del carlino Mike, alle prese con le tre tartarughe e il gatto che vivono insieme a lui e ne combinano ogni giorno di tutti i colori.

