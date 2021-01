Le novità di febbraio dei canali per ragazzi

27 Gennaio 2021 | 10:00 di Giulia Ausani

Anche a gennaio ci aspettano tante novità sui canali Turner dedicati a bambini e ragazzi, tra serie che debuttano in prima tv assoluta e nuovi episodi degli show più amati di Cartoon Network, Cartoonito, Boomerang e Boing.

Su Cartoon Network debutta "Le cronache di Gumball", spin-off della serie cult "Lo straordinario mondo di Gumball", mentre su Boomerang arriva la terza stagione di "Lamput". Su Boing continua l'appuntamento con l'edizione spagnola del gameshow "L'isola degli eroi" e su Cartoonito debutta la nuova serie dei My Little Pony, "Pony life".

Cartoon Network Su Cartoon Network, il primo febbraio arriva “Le cronache di Gumball”, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.25. Si tratta di un nuovo spin-off della serie ormai cult “Lo straordinario mondo di Gumball” e vedrà il famoso gatto blu alle prese con la festa della mamma, quella del papà e uno speciale in quattro parti in cui verrà eletto rappresentante di classe. Il primo febbraio torna anche “Victor e Valentino” con nuovi episodi in onda dal lunedì al venerdì alle 20.55. La serie ruota attorno alle avventure di due fratellastri che trascorrono le vacanze dalla nonna Chata in un piccolo villaggio messicano, dove folklore e leggende sono più reali del previsto. Dall’11 al 16 febbraio alle 19.40 invece appuntamento con “Risatoon Carnevale”, programmazione speciale in occasione del Carnevale. Verranno trasmessi episodi a tema divertimento e feste degli show più amati del canale.

Boomerang Su Boomerang, il primo febbraio arriva la terza stagione di “Lamput”, in onda dal lunedì al venerdì alle 7.40. La serie è una slapstick comedy che ruota attorno a una dispettosa macchia color arancione che, dopo essere scappata da un laboratorio, cerca di non farsi catturare dai due dottori che l’hanno creata. A partire dal primo febbraio, dal lunedì al venerdì alle 18.05 vanno in onda i nuovi episodi in prima tv di “Doraemon”. Dal 15 febbraio, tutti i giorni alle 20.35 appuntamento con “C’era una volta… la Terra”, spin-off dell’amata serie “Siamo fatti così”. Non si parla di corpo umano stavolta ma del nostro pianeta, per far capire ai più piccoli perché è importante rispettarlo. Dall’11 al 16 febbraio alle 16.00 ci aspetta invece una programmazione speciale a tema Carnevale, con episodi a tema degli show più amati del canale.

Boing Su Boing, dal 9 febbraio va in onda “Apple & Onion”, che segue le vicende di due inseparabili amici che decidono di lasciare la campagna per trasferirsi in città, dove tutto è nuovo e poco familiare. L’appuntamento è dal martedì al venerdì alle 20.20. Dal primo febbraio, dal lunedì al venerdì alle 14.30 vanno in onda i nuovi episodi di “Mao Mao e gli eroi leggendari”, che racconta le avventure del gatto sceriffo Mao Mao e dei suoi compagni, il tasso Cybertasso e il pipistrello Adorabat. Continua l’appuntamento con l’edizione spagnola del gameshow “L’isola degli eroi”, il primo febbraio arriva l’edizione spagnola del programma tv, in onda tutti i lunedì alle 19.50.

Cartoonito Su Cartoonito, l’8 febbraio debutta “Pony Life”, nuova serie sui My Little Pony con protagonista un gruppo di amiche che dopo la scuola affronta avventure sempre nuove. L’appuntamento è tutti i giorni alle 16.50. Dal 15 febbraio, tutti i giorni alle 16.00 va in onda la nuova serie “Blue’s Clues & You”, in cui un ragazzo e la sua cagnolina animata Blue aiuteranno i bambini da casa a scoprire tre indizi nascosti nella casa-cartoon dove abitano, così da risolvere un enigma tutti insieme.

